La scuola riapre, ma in classe si gela: a lezione con cappotti e cappelli. Ma per il ministro è tutto ok (Di martedì 11 gennaio 2022) La scuola ha riaperto: tra chiusure forzate e assenze per Covid. E chi rientra in classe se la deve vedere con una serie di criticità irrisolte, disguidi e mancanze: a partire dal gelo che sta costringendo alunni e docenti a stare in aula con cappotti e piumini. Sì, perché le disposizioni prevedono finestre aperte per aerare gli ambienti. E così i ragazzi che non rientrano nel 40% degli studenti non si è presentato in classe – chi perché positivo. Chi perché in quarantena. E altri ancora perché rimasti a casa per scelta dei genitori – passano le ore di lezione al freddo. La scuola riapre, ma in classe si gela Eppure, riferisce tra gli altri Il Messaggero sulla questione, «il comitato nazionale aveva già presentato a settembre la ...

