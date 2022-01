“La scuola non va abbondonata”: la conferenza stampa di Draghi sulle nuove restrizioni (Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto una conferenza stampa in cui ha reso chiari i provvedimenti che si vogliono attuare con il nuovo decreto legge, approvato dal governo la scorsa settimana. Draghi rispondendo alle domande ha chiarito il suo punto sulla scuola, sull’obbligo vaccinale e sulla responsabilità di chi invece non si vuole ancora ricorrere alla vaccinazione; non ha invece voluto commentare l’elezione prevista per il nuovo Presidente della Repubblica. Draghi, gli ultimi provvedimenti attuati dal governo anche sulla scuola Nelle conferenza stampa di ieri Mario Draghi ha esposto le decisioni che sono state prese dal governo e attuate la scorsa settimana. Tra queste, una delle novità più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri il presidente del Consiglio Marioha tenuto unain cui ha reso chiari i provvedimenti che si vogliono attuare con il nuovo decreto legge, approvato dal governo la scorsa settimana.rispondendo alle domande ha chiarito il suo punto sulla, sull’obbligo vaccinale e sulla responsabilità di chi invece non si vuole ancora ricorrere alla vaccinazione; non ha invece voluto commentare l’elezione prevista per il nuovo Presidente della Repubblica., gli ultimi provvedimenti attuati dal governo anche sullaNelledi ieri Marioha esposto le decisioni che sono state prese dal governo e attuate la scorsa settimana. Tra queste, una delle novità più ...

CottarelliCPI : Draghi in conferenza stampa ha appena detto una verità: non ha senso chiudere tutta la scuola prima di chiudere tut… - BentivogliMarco : Insisto: la scuola di mia figlia è aperta dal 7 gennaio e funziona regolarmente. (dopo aver sostituito la Preside… - gennaromigliore : Non ha senso chiudere la scuola prima di chiudere tutto il resto. Ma non c’è bisogno di chiudere tutto come l’anno… - AlfonsoSolimeo : @pantycat @AndreC198 Parta dal presupposto che già lo fanno :) Anche perchè, come ho scritto varie volte, purtroppo… - maliassss_ : RT @Letizia09108155: si chiama scuola perché “struttura dove impari cose che non ti serviranno mai a un cazzo nella vita” era troppo lungo -