La salute mentale dei giovani al centro dell’agenda politica (Di martedì 11 gennaio 2022) Tra le questioni relative all’ultima legge di bilancio, una in particolare continua a prendere spazio sui social e nell’opinione pubblica: la bocciatura dell’emendamento che avrebbe coperto il cosiddetto “bonus psicologo”, un fondo da 50 milioni di euro per sostenere le spese delle persone che decidono di rivolgersi a uno psicologo, uno psicanalista, uno psichiatra, uno psicoterapeuta. Proposta, in sintesi, che estenderebbe il meccanismo del medico di famiglia e del pediatra, ma che non ha avuto spazio nella manovra. Subito dopo l’accantonamento dell’emendamento la polemica è apparsa sui social, ma la risposta è stata chiara: una petizione online sulla piattaforma change.org ha avuto il sostegno in poche ore di oltre 200 mila firme e ora la nuova partita si giocherà sul decreto mille proroghe dove l’auspicio è che il governo torni sui suoi passi. Nel frattempo arrivano le risposte ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Tra le questioni relative all’ultima legge di bilancio, una in particolare continua a prendere spazio sui social e nell’opinione pubblica: la bocciatura dell’emendamento che avrebbe coperto il cosiddetto “bonus psicologo”, un fondo da 50 milioni di euro per sostenere le spese delle persone che decidono di rivolgersi a uno psicologo, uno psicanalista, uno psichiatra, uno psicoterapeuta. Proposta, in sintesi, che estenderebbe il meccanismo del medico di famiglia e del pediatra, ma che non ha avuto spazio nella manovra. Subito dopo l’accantonamento dell’emendamento la polemica è apparsa sui social, ma la risposta è stata chiara: una petizione online sulla piattaforma change.org ha avuto il sostegno in poche ore di oltre 200 mila firme e ora la nuova partita si giocherà sul decreto mille proroghe dove l’auspicio è che il governo torni sui suoi passi. Nel frattempo arrivano le risposte ...

Advertising

nzingaretti : Dalla @RegioneLazio 2,5 mln di euro per garantire l’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del di… - ricpuglisi : Fatelo leggere e studiare agli italici #MoriremoTutti - Corriere : Covid e salute mentale, 200 mila firme per sostenere il «bonus psicologo» bocciato dal governo - missreds_88 : RT @colvieux: Ma se siamo così preoccupati per la #salutementale dei giovani, come mai è stato bocciato persino un modesto aiuto come il #b… - Flantsope : RT @chasingthestars: Da adolescente guardavo Skins e ora guardo Euphoria, la mia salute mentale continua ad essere in buonissime mani -