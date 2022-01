La Regione Lazio istituirà un fondo dedicato all’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – “ rivolto in primo luogo ai giovani e alle fasce più fragili della popoLazione. Vogliamo rispondere a una situazione di grande criticità e alla tante sollecitazioni del mondo scientifico, alle richieste di aiuto e alle mobilitazioni e petizioni sul bonus psicologico che ha coinvolto migliaia di persone e che segnalano un problema reale e da affrontare. Destiniamo 2,5 milioni di euro per garantire l’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico, attraverso voucher da utilizzare presso strutture pubbliche del Lazio, coinvolgendo la rete degli psicologi e degli psichiatri”. Così il governatore Nicola Zingaretti, che aggiunge: “Con la pandemia i ... Leggi su lopinionista (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – “ rivolto in primo luogo ai giovani efasce più fragili della popone. Vogliamo rispondere a una situazione di grande criticità e alla tante sollecitazioni del mondo scientifico,richieste di aiuto emobilitazioni e petizioni sul bonus psicologico che ha coinvolto migliaia di persone e che segnalano un problema reale e da affrontare. Destiniamo 2,5 milioni di euro per garantire l’accessoper lae ladel, attraverso voucher da utilizzare presso strutture pubbliche del, coinvolgendo la rete degli psicologi e degli psichiatri”. Così il governatore Nicola Zingaretti, che aggiunge: “Con la pandemia i ...

Advertising

nzingaretti : Nel Lazio a scuola tutti dal 10 gennaio. Da venerdì 7 saranno potenziati i servizi di tracciamento per gli studenti… - factanza : La Regione Lazio stanzierà 2,5 milioni per il bonus #psicologo Dopo che il Governo ha bocciato il bonus psicologo,… - Lopinionista : La Regione Lazio istituirà un fondo dedicato all’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disag… - Elena3Gri : RT @MFulvia: #bonuspsicologo dovrebbe essere emesso in ogni regione. Un applauso ?? alla regione #lazio - DbossVinay1 : RT @FrancescoBlotto: Bonus #psicologo nel #Lazio: la Regione istituisce un fondo da 2,5 milioni di euro e voucher da usare in strutture pub… -