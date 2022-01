La presidente del senato Casellati piange David Sassoli (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – , morto stanotte all’età di 65 anni. “Sono profondamente addolorata per la scomparsa di David Sassoli – afferma – che rappresenta una grave ferita per l’Italia, per l’Europa e per chi come me ha potuto conoscere e ammirare il suo inconfondibile tratto umano”. La presidente del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mattarella esprime solidarietà alla Casellati Draghi chiama la Casellati dopo le minacce ricevute Raggi su minacce Casellati: “Episodi inaccettabili da condannare con fermezza” Gelmini condanna “le assurde minacce di morte e le intimidazioni” subite dalla presidente Casellati L’impegno di Boccia per la montagna Il senato ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – , morto stanotte all’età di 65 anni. “Sono profondamente addolorata per la scomparsa di– afferma – che rappresenta una grave ferita per l’Italia, per l’Europa e per chi come me ha potuto conoscere e ammirare il suo inconfondibile tratto umano”. Ladel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mattarella esprime solidarietà allaDraghi chiama ladopo le minacce ricevute Raggi su minacce: “Episodi inaccettabili da condannare con fermezza” Gelmini condanna “le assurde minacce di morte e le intimidazioni” subite dallaL’impegno di Boccia per la montagna Il...

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa di #DavidSassoli - chetempochefa : Addio a #DavidSassoli, il Presidente del Parlamento Europeo si è spento questa notte all’età di 65 anni. - paolo_spagnolli : RT @LGmarangon: Solo persone che odiano l'Italia, i finti patrioti ma veri traditori, possono indicare un condannato in via definitiva per… - CastelluccioS : RT @UniGenova: Nell’esprimere cordoglio per la scomparsa del Presidente #Sassoli, l’Università di Genova prende doverosamente le distanze d… -