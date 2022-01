La passione per l’Europa e il magistero di Dossetti. Castagnetti ricorda Sassoli (Di martedì 11 gennaio 2022) “La tradizione dei cattolici impegnati in politica, gli eredi della Democrazia Cristiana che fu, perde prematuramente uno dei suoi più validi rappresentanti”. Lo chiama sempre per nome, come a sottolineare che il loro rapporto prima di tutto era fra amici. Tra persone che “pur essendo figlie di una tradizione cattolica democratica non coeva” si erano fatte portabandiera di una stessa idea. Pier Luigi Castagnetti, ex prima fila della Dc e già segretario del Partito Popolare conserva nitido il ricordo dell’ultimo discorso “non istituzionale” che il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scomparso la scorsa notte, pronunciò al campo di concentramento di Fossoli. “Negli ultimi anni – spiega Castagnetti – David aveva scoperto il Dossetti politico. Il monaco di Monte Sole, per eccellenza. L’altro luogo nel quale i ... Leggi su formiche (Di martedì 11 gennaio 2022) “La tradizione dei cattolici impegnati in politica, gli eredi della Democrazia Cristiana che fu, perde prematuramente uno dei suoi più validi rappresentanti”. Lo chiama sempre per nome, come a sottolineare che il loro rapporto prima di tutto era fra amici. Tra persone che “pur essendo figlie di una tradizione cattolica democratica non coeva” si erano fatte portabandiera di una stessa idea. Pier Luigi, ex prima fila della Dc e già segretario del Partito Popolare conserva nitido il ricordo dell’ultimo discorso “non istituzionale” che il presidente del Parlamento Europeo David, scomparso la scorsa notte, pronunciò al campo di concentramento di Fossoli. “Negli ultimi anni – spiega– David aveva scoperto ilpolitico. Il monaco di Monte Sole, per eccellenza. L’altro luogo nel quale i ...

