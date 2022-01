La nuova tendenza dell’inverno è il morbido cappotto teddy di Elisabetta Canalis (Di martedì 11 gennaio 2022) Che sia corto, lungo, nero o color cammello, una cosa è certa: il cappotto teddy sta spopolando ed è già di tendenza. Lo abbiamo visto in tutte le salse, indossato da diversi volti noti di tutto il mondo, dalla regina di Spagna Letizia Ortiz alla conduttrice Filippa Lagerback. Anche Elisabetta Canalis ha ceduto al suo fascino e ha condiviso su Instagram una sua foto avvolta nel nuovo must have 2022. L’ex velina di Striscia la Notizia, che al momento si trova a Los Angeles insieme alla figla Skyler Eva e al marito Brian Perri, ha trascorso una giornata di shopping fra le boutique americane e, sorridente, sfoggia il capo più desiderato dell’inverno. Seduta a gambe incrociate, mentre si concede una pausa dalla frenesia dei saldi, Canalis è in splendida forma, ... Leggi su diredonna (Di martedì 11 gennaio 2022) Che sia corto, lungo, nero o color cammello, una cosa è certa: ilsta spopolando ed è già di. Lo abbiamo visto in tutte le salse, indossato da diversi volti noti di tutto il mondo, dalla regina di Spagna Letizia Ortiz alla conduttrice Filippa Lagerback. Ancheha ceduto al suo fascino e ha condiviso su Instagram una sua foto avvolta nel nuovo must have 2022. L’ex velina di Striscia la Notizia, che al momento si trova a Los Angeles insieme alla figla Skyler Eva e al marito Brian Perri, ha trascorso una giornata di shopping fra le boutique americane e, sorridente, sfoggia il capo più desiderato. Seduta a gambe incrociate, mentre si concede una pausa dalla frenesia dei saldi,è in splendida forma, ...

