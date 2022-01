La morte choc di Sassoli. Coro unanime: 'convinto europeista di grande umanità' (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente del Parlamento europeo è morto nella notte nel centro oncologico di Aviano dove era ricoverato dal 26 dicembre Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente del Parlamento europeo è morto nella notte nel centro oncologico di Aviano dove era ricoverato dal 26 dicembre

Advertising

MiyakeEau : Funerale choc vicino al tribunale, saluti romani e la bara avvolta in una bandiera con la svastica… - Loredan83532601 : @marcociarafoni La morte non si augura a nessuno, e per nessuno che sta male si dovrebbe provare piacere. Detto ciò… - infoitcultura : Silvia Tortora, la notizia della morte piomba in diretta a Storie Italiane: Eleonora Daniele, choc e dolore - ParliamoDiNews : Silvia Tortora, la notizia della morte piomba in diretta a Storie Italiane: Eleonora Daniele, choc e dolore – Liber… - cecchigia60 : Leggere questo augurio di morte passeggiando lungo le principali vie di Lucca è una coltellata non solo alla recent… -