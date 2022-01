La meraviglia del mondo di Nicoletta Costa al Pitti Bimbo 2022

Leggi su lopinionista

(Di martedì 11 gennaio 2022) In programma un mostra esclusiva e un evento speciale ad accompagnare la collezione di Illustrabimbi dove i capi fanno capolino le avventure di Nina&Olga, illustratrice e autrice per l’infanzia, incanta dal 1980 i lettori di tutto ilcon una serie di personaggi che fanno parte ormai dell’immaginario collettivo di tante generazioni di bambini e non solo: Giulio Coniglio, Albero Giovanni, Strega Teodora e Orso Blu sono solo alcuni dei nomi nati dalla fantasia e dalla creatività dell’illustratrice e che l’hanno resa nel tempo l’autrice più attiva e apprezzata nel campo dell’editoria per bambini e ragazzi; grazie al suo talento e ai più di 500 albi illustrati pubblicati l’illustratrice è stata inserita nella classifica Forbes delle 100 donne italiane di successo. Ladel ...