La Juventus rompe gli indugi per l’attacco: chi è Sardar Azmoun, il Messi iraniano (Di martedì 11 gennaio 2022) L’infortunio di Federico Chiesa ha cambiato le strategie in casa Juventus, il club bianconero si è messo alla ricerca di un calciatore in grado di giocare da prima e seconda punta. I nomi valuti sono stati quelli di Berardi, Martial e Dembele, ma l’affare che stuzzica di più è quello che porta a Sardar Azmoun. La valutazione è di 20 milioni di euro. La Juventus ha avviato i primi contatti per Sardar Azmoun, calciatore dello Zenit e della nazionale iraniana. Si tratta di un’operazione low cost per la Juventus, si sono registrate anche offerte da altri club ma la preferenza del calciatore è per il club bianconero. E’ cresciuto nelle giovanili del Rubin, poi l’esordio in prima squadra. Si è messo in mostra con la maglia del Rostov, poi il ritorno al Rubin. L’esperienza ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 gennaio 2022) L’infortunio di Federico Chiesa ha cambiato le strategie in casa, il club bianconero si è messo alla ricerca di un calciatore in grado di giocare da prima e seconda punta. I nomi valuti sono stati quelli di Berardi, Martial e Dembele, ma l’affare che stuzzica di più è quello che porta a. La valutazione è di 20 milioni di euro. Laha avviato i primi contatti per, calciatore dello Zenit e della nazionale iraniana. Si tratta di un’operazione low cost per la, si sono registrate anche offerte da altri club ma la preferenza del calciatore è per il club bianconero. E’ cresciuto nelle giovanili del Rubin, poi l’esordio in prima squadra. Si è messo in mostra con la maglia del Rostov, poi il ritorno al Rubin. L’esperienza ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rompe Federico Chiesa si rompe il crociato: quali possono essere i tempi di recupero? Ciò che sembra certo è che l'esterno della Juventus e della Nazionale abbia terminato con largo anticipo la stagione. La speranza è quella che Chiesa torni in campo subito all'inizio della prossima ...

Icardi alla Juventus, il Psg rompe il silenzio: messaggio chiaro Il Paris Saint - Germain parla tramite social e lo fa con un messaggio chiaro che può avere la Juventus come destinataria. Icardi © LaPresseProtagonista è Mauro Icardi, individuato da Allegri come il ...

Icardi alla Juventus, il Psg rompe il silenzio: messaggio chiaro CalcioMercato.it Ramsey positivo al Covid: aumenta l’emergenza Juve in vista della Supercoppa A pochi giorni dalla sfida di San Siro contro l’Inter, sale l’allarme Covid nella Juventus. Dopo la positività di Agnelli, quella di Ramsey che si aggiungerà ai tanti assenti. L'appuntamento di Superc ...

“Ghoulam si rompe il terzo crociato”, risposta dell’algerino ad un ‘tifoso’ Ghoulam se è in condizioni fisiche ottimali è sicuramente il titolare del Napoli, ma nel corso degli anni gli infortuni lo hanno perseguitato. Un utente, infatti, ha commentato su twitter un post del ...

