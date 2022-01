La gravità della bandierina (Di martedì 11 gennaio 2022) Qualche giorno fa sono circolate su Twitter due versioni dello stesso video. Una più corta e priva di contesto, con una caption del tipo Le cose che ci piacciono, in cui si vedeva un giocatore in maglia bianco-verde proteggere palla vicino alla linea di fondo contro un paio di avversari in maglia gialla grossi il doppio di lui. Nella seconda versione, più lunga, si diceva che il protagonista del video si chiamava Mohammad Abu Fani, giocava nel Maccabi Haifa e aveva tenuto palla sulla bandierina del calcio d’angolo per due minuti. Erano i minuti finali del derby tra Maccabi Haifa e Maccabi Tel Aviv, gli ultimi dei sette minuti di recupero che l’arbitro aveva assegnato e, presumibilmente, la squadra di Mohammad Abu Fani era quella in vantaggio 3-2 nel riquadro segna punti in alto a sinistra. Due persone diverse mi hanno girato le due versioni del video a distanza di più ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 11 gennaio 2022) Qualche giorno fa sono circolate su Twitter due versioni dello stesso video. Una più corta e priva di contesto, con una caption del tipo Le cose che ci piacciono, in cui si vedeva un giocatore in maglia bianco-verde proteggere palla vicino alla linea di fondo contro un paio di avversari in maglia gialla grossi il doppio di lui. Nella seconda versione, più lunga, si diceva che il protagonista del video si chiamava Mohammad Abu Fani, giocava nel Maccabi Haifa e aveva tenuto palla sulladel calcio d’angolo per due minuti. Erano i minuti finali del derby tra Maccabi Haifa e Maccabi Tel Aviv, gli ultimi dei sette minuti di recupero che l’arbitro aveva assegnato e, presumibilmente, la squadra di Mohammad Abu Fani era quella in vantaggio 3-2 nel riquadro segna punti in alto a sinistra. Due persone diverse mi hanno girato le due versioni del video a distanza di più ...

