La formazione rappresenta il presente ed il futuro delle aziende italiane. L'analisi dell'imprenditore Andrea Pasini (Di martedì 11 gennaio 2022) Oggi, più che mai, la formazione assume un asset fondamentale per le aziende. L'innovazione digitale e la transizione ecologica si stanno delineando come le principale sfide del mercato del lavoro per i prossimi anni e richiedono una strumentazione adeguata. Sono le aziende che per prime chiedono un aggiornamento continuo dei propri dipendenti. Quando anni fa ho deciso di puntare sul digitale, aprendo uno dei primi e-commerce per l'attività commerciali della mia famiglia, le aziende erano restie a scommettere su Internet. Oggi, invece, la presenza sul web è fondamentale per essere competitivi a livello nazionale e internazionale. Ecco allora che in questo clima di possibilità, la formazione diventa più un diritto che un dovere. La definirei quasi un obbligo scolastico che esiste oltre ...

