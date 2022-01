La figuraccia della famiglia di Djokovic che non risponde alla domanda sulla presenza in pubblico mentre aveva il Covid | VIDEO (Di martedì 11 gennaio 2022) Ok, la conferenza finisce qui. Con questo laconico messaggio si è chiusa la paradossale conferenza stampa andata in scena a Belgrado, dove la famiglia di Novak Djokovic. Il padre, la madre e il fratello hanno “celebrato” la “libertà” riottenuta dal tennista serbo in Australia che, dopo la sentenza del giudice, ancora non sa se potrà disputare gli Australian Open. Su di lui, infatti, pende ancora la valutazione finale del Ministero dell’Interno che potrebbe proseguire nell’indicazione già data del governo e annullare il suo visto. Ma i familiari del numero uno del ranking Atp sono fuggiti non appena è arrivata la domanda scomoda. The Djokovic family news conference finished abruptly after Novak’s brother was questioned about the postive Covid test Novak got on December 16th, which was revealed in ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Ok, la conferenza finisce qui. Con questo laconico messaggio si è chiusa la paradossale conferenza stampa andata in scena a Belgrado, dove ladi Novak. Il padre, la madre e il fratello hanno “celebrato” la “libertà” riottenuta dal tennista serbo in Australia che, dopo la sentenza del giudice, ancora non sa se potrà disputare gli Australian Open. Su di lui, infatti, pende ancora la valutazione finale del Ministero dell’Interno che potrebbe proseguire nell’indicazione già data del governo e annullare il suo visto. Ma i familiari del numero uno del ranking Atp sono fuggiti non appena è arrivata lascomoda. Thefamily news conference finished abruptly after Novak’s brother was questioned about the postivetest Novak got on December 16th, which was revealed in ...

