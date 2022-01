La demenza è destinata a triplicare nel mondo entro il 2050

Leggi su curiosauro

(Di martedì 11 gennaio 2022) Laè una malattia che non si ferma,a crescere sempre di più. Lo testimonia un nuovo studio pubblicato su The Lancet! – curiosauro.itLanelI casi dinei prossimi 30 anni sono destinati anel. È quanto emerso da un nuovo studio, secondo cui il numero di persone conpasserà da 57 milioni di casi del 2019 a oltre 153 milioni di casi nel. Una situazione davvero preoccupante! L’aumento previsto è in gran parte dovuto all’invecchiamento e alla crescita della popolazione, ma anche a stili di vita non salutari. Secondo i ricercatori, i fattori di rischio che devono essere affrontati con urgenza rappresentano i 6 milioni di casi in più previsti nei prossimi 30 anni, e ...