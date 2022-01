La certificazione attestante il pericolo a somministrare il vaccino anti Covid-19 deve indicare la patologia di cui soffre l’interessato? C Stato | sentenza n 8454 2021 del 16 dicembre

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ilaccertato per la salute, in rapporto a distinte condizioni cliniche documentate, disegnano gli elementi costitutivi della fattispecie di esonero, a cui il MMG (ovvero il Medico di medicina generale)dar corso emettendo la connessamedica cheredigere per legge e consegnare al lavoratore per il quale la normativa estende l’obbligatorietà L'articolo .

Advertising

franca46267564 : @vivisantoro77 @mycattivastrada Ma neanche il dirigente senz un documento dell’asp di appartenenza attestante lo st… - Massimo_Digital : L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è l'unica struttura designata per il… - misiagentiles : RT @altalex: ?? La certificazione attestante il pericolo a somministrare il vaccino ?? anti #Covid19 deve indicare la patologia di cui soffre… - altalex : ?? La certificazione attestante il pericolo a somministrare il vaccino ?? anti #Covid19 deve indicare la patologia di… -

Ultime Notizie dalla rete : certificazione attestante

...sostitutiva di; Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante; Due foto formato tessera di cui una autenticata; Certificato rilasciato dall'ASL di residenzal'...... che accedano ai luoghi di lavoro senza larichiesta, è già prevista la sanzione ... Il mancato possesso per quattro giorni (anche non consecutivi) del Super green passl'...Il CERTIFICATO non sarà più necessario per una categoria di personeCi sono ancora novità in merito al Green Pass. Ci sarà un vero e proprio stop al certificato, ma solo per una categoria di persone: p ...Nel mirino l'obbligo vaccinale per i lavoratori e l'uso continuato del 'covid Safe Ticket,' o Cst, la certificazione digitale che attesta lo status di vaccinato e il risultato negativo dei .... Nel mi ...