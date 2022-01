La Capitale è ancora invasa da rifiuti, ma il caso è il vaccino della Raggi. Giornaloni scatenati con l’ex sindaca di Roma in coda per un tampone (Di martedì 11 gennaio 2022) Tutto è cominciato con un articolo con foto in prima pagina della solita Repubblica – prontamente supportata dalla Stampa – che ritraeva l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, la quale, orrore orrore, faceva la fila davanti a una farmacia (leggi l’articolo – qui il suo post). Da questo fantomatico “scoop” è partita una girandola pirotecnica sui Giornaloni che hanno appeso Virginia alla gogna del dubbio. l’ex sindaca ed attuale consigliera comunale ha sempre dichiarato che fare o non fare il vaccino è una questione medica che deve essere risolta dallo specialista, e lei che il Covid l’ha già avuto, ha gli anticorpi alti e pertanto ha seguito le disposizioni del medico. Ora, che un vaccinato si faccia un tampone non sembra ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 gennaio 2022) Tutto è cominciato con un articolo con foto in prima paginasolita Repubblica – prontamente supportata dalla Stampa – che ritraevadiVirginia, la quale, orrore orrore, faceva la fila davanti a una farmacia (leggi l’articolo – qui il suo post). Da questo fantomatico “scoop” è partita una girandola pirotecnica suiche hanno appeso Virginia alla gogna del dubbio.ed attuale consigliera comunale ha sempre dichiarato che fare o non fare ilè una questione medica che deve essere risolta dallo specialista, e lei che il Covid l’ha già avuto, ha gli anticorpi alti e pertanto ha seguito le disposizioni del medico. Ora, che un vaccinato si faccia unnon sembra ...

fattoquotidiano : BUONI O CATTIVI Dati ancora parziali in arrivo dalle città. La polizia locale di Roma Capitale ieri ha eseguito cir… - LegaSalvini : ++ IL GIORNALE: UN'ALTRA NOTTE DI SANGUE A MILANO. 'MA LA SINISTRA DORME' ++ Ancora violenza nella capitale menegh… - Angus_Magni : @lorepregliasco @wirko94 Mi sa che questo fatto che siamo la vera capitale non lo hai ancora superato ??????? - gothicusmaximus : Con l'Editto di Tessalonica, rese il Simbolo Niceno-costaninopolitano (che ancora oggi si recita in Chiesa) univers… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: BUONI O CATTIVI Dati ancora parziali in arrivo dalle città. La polizia locale di Roma Capitale ieri ha eseguito circa… -