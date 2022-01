La Camera e il governo ricordano Sassoli. Draghi: un protagonista italiano al servizio dell’Europa (Di martedì 11 gennaio 2022) La Camera dei deputati ha commemorato David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, scomparso la notte scorsa. "Ricordiamo tutti David Sassoli con commozione sincera - ha detto in apertura il presidente Roberto Fico - per la sua passione ideale, il rigore, la coerenza e la competenza. Per l'equilibrio, l'instancabile ricerca del dialogo, l'autorevolezza e la capacità di praticare un confronto costruttivo. Doti che gli sono state riconosciute - da tutte le forze politiche e dai rappresentanti delle istituzioni europee e internazionali - anche in relazione all'esercizio delle sue prerogative di Presidente del Parlamento europeo".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/Sassoli-l-annuncio-di-Fico-alla-Camera-e-il-minuto-di-silenzio 20220111 video ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 11 gennaio 2022) Ladei deputati ha commemorato David, presidente del Parlamento Europeo, scomparso la notte scorsa. "Ricordiamo tutti Davidcon commozione sincera - ha detto in apertura il presidente Roberto Fico - per la sua passione ideale, il rigore, la coerenza e la competenza. Per l'equilibrio, l'instancabile ricerca del dialogo, l'autorevolezza e la capacità di praticare un confronto costruttivo. Doti che gli sono state riconosciute - da tutte le forze politiche e dai rappresentanti delle istituzioni europee e internazionali - anche in relazione all'esercizio delle sue prerogative di Presidente del Parlamento europeo".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/-l-annuncio-di-Fico-alla--e-il-minuto-di-silenzio 20220111 video ...

