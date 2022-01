La caduta di Soleil è colpa di Katia Ricciarelli? Miriana sentenzia

(Di martedì 11 gennaio 2022) Non l’ha presa proprio benissimo la scelta del pubblicoSorge che, dopo 4 mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello VIp 6 su è vista togliere la corona di preferita dal pubblico. Scettro e corona sono passati nelle mani di Nathaly Caldonazzo, inaspettatamente e tra l’altro anche con percentuali molto alte. Una cosa che ha stupito tutti: dal pubblico ai concorrenti del reality di Canale 5. E se ovviamente la Caldonazzo non ha potuto che essere lieta di questa lieta novella, la Sorge ha reagito male, arrivando anche a pensare che sia arrivato il momento di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6 per tornare nella vita vera. Dopo la diretta ovviamente, è arrivato il momento dei bilanci e tra le prime a chiedersi il perchè di questa, dall’essere perennemente la più amata, a venir superata dall’ultima arrivata, è stata ...

Advertising

Guast95 : RT @Iostocon_Me: NATHALY 63% SOLEIL 23% LA CADUTA DELL'IMPERIO #GFvip - Martini14Emma : RT @Iostocon_Me: NATHALY 63% SOLEIL 23% LA CADUTA DELL'IMPERIO #GFvip - Ilmiosenso33 : RT @Iostocon_Me: NATHALY 63% SOLEIL 23% LA CADUTA DELL'IMPERIO #GFvip - escatenoinfernu : RT @Iostocon_Me: NATHALY 63% SOLEIL 23% LA CADUTA DELL'IMPERIO #GFvip - BeppeBossa : RT @Iostocon_Me: NATHALY 63% SOLEIL 23% LA CADUTA DELL'IMPERIO #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : caduta Soleil

Miriana Trevisan è convinta (e secondo me ha ragione) che ladie il trionfo di Nathaly siano dovuti anche alla guerra scoppiata per le dichiarazioni di Katia Ricciarelli: "Quello che è ...... "Onestamente io ricordo la notte in cui Patrizia Pellegrino si è confrontata con Alex e, ... Fedez, incidente sulla neve "Mi sono aperto la faccia"/con slittino e feritaGF Vip, Manuel Bortuzzo fa una precisazione a Soleil Sorge: "Non mi faccio influenzare" Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge si è raffreddato al ...Gf Vip Soleil Sorge: Antonella Mosetti non ha gradito gli attacchi di Soleil nei confronti di Miriana e l'ha attaccata duramente su Instagram ...