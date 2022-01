La bufala di Paolo Becchi su David Sassoli | «È stato ucciso dal vaccino anti Covid?»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il professor, tra i 150 firmatari dell’appello dei docenti universitari contro il Green pass, stamattina ha pubblicato un tweet sulla morte di, sostenendo che il presidente dell’Europarlamento sia deceduto a causa delcontro-19. «Rispetto per la morte di #. Ma è morto in seguito alla terza dose? Non c’è nessuna correlazione? Non rendete pubblica neppure l’autopsia? O non la fate neppure? Costringete la gente a vaccinarsi e a morire. State costruendo una tirannia sanitaria mai esistita prima», ha scritto il docente di filosofia del diritto a Genova. January 11, 2022 Naturalmente si tratta di unaera malato da tempo. Dieci anni fa, come ...