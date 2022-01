La bergamasca Valentina Giacinti | ex capitano del Milan | passa alla Fiorentina

(Di martedì 11 gennaio 2022) Niente ha potuto ricucire i tanto chiacchierati dissidi con mister Ganz., attaccante originaria di Borgo di Terzo che vanta un palmarès non indifferente ed è nel giro della nazionale dal 2010, è ufficialmente una calciatrice dellafemminile. Raggiunge quindi l’ex compagna di squadra Vero Boquete, altro neo acquisto della Viola. Perdite notevoli per ilche dovrà fare a meno di due pedine importanti, pronte a lottare ora per una delle dirette avversarie. Grande colpo, invece, per la squadra allenata da Patrizia Panico che vedrà molto probabilmente schierata la grande coppia d’attacco Sabatino-. L’accordo prevede un prestito fino al 30 giugno 2022;fine della stagione ci sarà un nuovo incontro trae la società ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : bergamasca Valentina

...con i ragazzi annulla tutti i danni che si possono subire le parole dell'attaccante. ... Impossible is nothing Entrata a pieno titolo nella storia del calcio femminile, 27 anni,...E forse non è un caso, visto che l'ex marito Kevin Prince Boateng, nel frattempo, sbandiera la sua passione con la nuova fidanzata: la modellaFradegrada -A portare al suo addio al Milan, anche alcune divergenze con il tecnico Ganz che le sono costate la fascia di capitano (passata sul braccio di Valentina Bergamaschi. A nulla è servito un meeting con ...Per la prima volta l'ex velina e il fidanzato imprenditore condividono con i follower le foto della loro vacanza da innamorati. Sciate, giochi e tanta felicità: a quasi un anno dal via, sono già una b ...