La battuta di Berlusconi su Draghi che riaccende le ostilità tra il Pd e il centrodestra

AGI - "Parole gravi" quelle di Silvio Berlusconi. Al punto da non sembrare vere. Enrico Letta mostra tutto il suo stupore davanti a quel "Berlusconi ai suoi" che sembra aprire una sfida fra il Cavaliere e il premier. "Draghi a molti non piace e tanti non lo voterebbero comunque perché la sua elezione significherebbe elezioni anticipate, voto subito", è la frase che il presidente di Forza Italia si sarebbe lasciato sfuggire in alcune conversazioni private. Per il segretario Pd si tratta dell'apertura delle ostilità, una scelta sbagliata nel metodo e nel merito. In primo luogo per la tempistica: quando le fonti anonime fanno circolare l'off dell'ex premier è appena cominciata la conferenza stampa del presidente del Consiglio Draghi sui vaccini e la riapertura delle scuole. In secondo luogo per il ...

