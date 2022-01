"La balla sul green pass, ricordate Draghi a luglio?". Come gode Travaglio: l'imbarazzo di Floris | Video (Di martedì 11 gennaio 2022) "È iniziata la caduta di Superman". Marco Travaglio lo dice con un certo compiacimento: in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, il direttore del Fatto quotidiano sottolinea Come il premier Mario Draghi, "dopo tanto volare ha iniziato la picchiata". "Si diradano le bave, le salive e i polveroni mediatici e i fatti diventano un muro contro il qualche il governo dei migliori va a sbattere. E la cosa curiosa è che le peggiori performance sono dei tecnici, della scuola Bianchi, dei trasporti Giovannini, dell'ambiente Cingolani, per non parlare della gestione demenziale della legge di bilancio che è arrivata a impedire il Parlamento di discuterne". Perché Draghi inizia ad avere delle crepe?, chiede Floris. "Si può mentire e farsi credere da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) "È iniziata la caduta di Superman". Marcolo dice con un certo compiacimento: in collegamento con Giovannia DiMartedì, su La7, il direttore del Fatto quotidiano sottolineail premier Mario, "dopo tanto volare ha iniziato la picchiata". "Si diradano le bave, le salive e i polveroni mediatici e i fatti diventano un muro contro il qualche il governo dei migliori va a sbattere. E la cosa curiosa è che le peggiori performance sono dei tecnici, della scuola Bianchi, dei trasporti Giovannini, dell'ambiente Cingolani, per non parlare della gestione demenziale della legge di bilancio che è arrivata a impedire il Parlamento di discuterne". Perchéinizia ad avere delle crepe?, chiede. "Si può mentire e farsi credere da ...

Advertising

Mslauria77 : RT @OrtigiaP: ENNESIME BALLA DI #Draghi.Tutta colpa dei #novax che sono ormai reclusi e non frequentano nulla di pubblico?Dati sbagliati su… - alborama : RT @OrtigiaP: ENNESIME BALLA DI #Draghi.Tutta colpa dei #novax che sono ormai reclusi e non frequentano nulla di pubblico?Dati sbagliati su… - massimo_aletti : RT @OrtigiaP: ENNESIME BALLA DI #Draghi.Tutta colpa dei #novax che sono ormai reclusi e non frequentano nulla di pubblico?Dati sbagliati su… - Venere781 : RT @OrtigiaP: ENNESIME BALLA DI #Draghi.Tutta colpa dei #novax che sono ormai reclusi e non frequentano nulla di pubblico?Dati sbagliati su… - DotComLeonardo : RT @OrtigiaP: ENNESIME BALLA DI #Draghi.Tutta colpa dei #novax che sono ormai reclusi e non frequentano nulla di pubblico?Dati sbagliati su… -