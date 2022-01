Kluge (Oms): "Entro 2 mesi oltre il 50% degli europei sarà colpito da Omicron" (Di martedì 11 gennaio 2022) Al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron del Covid. A dirlo è stato il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa, Hans Kluge, in un briefing sull’andamento della pandemia del Vecchio Continente. ?? Watch LIVE as @hans Kluge and experts from WHO/Europe provide a situation update on #COVID19 in the European Region before answering questions from journalists https://t.co/wVgL9n3Fnk— WHO/Europe (@WHO Europe) January 11, 2022 Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Al ritmo attuale dei contagi, da qui a dueil 50%contagiato dalla variantedel Covid. A dirlo è stato il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa, Hans, in un briefing sull’andamento della pandemia del Vecchio Continente. ?? Watch LIVE as @hansand experts from WHO/Europe provide a situation update on #COVID19 in the European Region before answering questions from journalists https://t.co/wVgL9n3Fnk— WHO/Europe (@WHO Europe) January 11, 2022

