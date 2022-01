Kazakistan, le forze russe evacuano i connazionali civili da Almaty (Di martedì 11 gennaio 2022) La Russia rimpatria i suoi cittadini presenti ad Almaty, la citta' piu' grande del Kazakistan. La decisione e' stata preso in seguito ai disordini antigovernativi presenti in tutto il Paese. 11 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) La Russia rimpatria i suoi cittadini presenti ad, la citta' piu' grande del. La decisione e' stata preso in seguito ai disordini antigovernativi presenti in tutto il Paese. 11 ...

amnestyitalia : #Kazakistan Si rischia un disastro. Il presidente del Kassym- Jomart Tokayev ha chiesto alle forze di sicurezza di… - bx1ale_cia : RT @CCKKI: La #Cina???? è pronta a lavorare con il #Kazakistan???? per rafforzare la cooperazione anti interferenze, sostenere la sicurezza del… - Taha_Sivas_5858 : RT @turanordus: Tokaev: la missione delle forze #ODKB in Kazakistan finirà dopodomani. Entro 10 giorni torneranno tutti a casa. - turanordus : Tokaev: la missione delle forze #ODKB in Kazakistan finirà dopodomani. Entro 10 giorni torneranno tutti a casa. - bordoni_russia : Tokaev: la missione delle forze #ODKB in Kazakistan finirà dopodomani. Entro 10 giorni torneranno tutti a casa. -