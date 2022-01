Kazakistan, cosa c’è dietro alle rivolte? (Di martedì 11 gennaio 2022) Negli ultimi giorni l’atmosfera in Kazakistan è piuttosto tesa. L’aumento del costo delle risorse energetiche e i relativi rincari, infatti, hanno provocato un malcontento generale tra la popolazione. Tant’è che le insurrezioni che ne sono seguite hanno addirittura costretto il Presidente a sciogliere il Governo. Dal canto loro, le forze dell’ordine hanno attuato una repressione decisamente violenta contro i civili, sebbene si ritenga che dietro ai disordini possa celarsi qualcuno in particolare. A tal proposito, secondo quanto affermato dall’esperto cinese Yang Jin, l’ipotesi è che le proteste sarebbero state pianificate già da tempo. Proteste in Kazakistan programmate e studiate, parola di Yang Jin L’emergenza pandemica da Covid-19 ha avuto un impatto fortemente negativo sui settori dell’energia e della produzione. Lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Negli ultimi giorni l’atmosfera inè piuttosto tesa. L’aumento del costo delle risorse energetiche e i relativi rincari, infatti, hanno provocato un malcontento generale tra la popolazione. Tant’è che le insurrezioni che ne sono seguite hanno addirittura costretto il Presidente a sciogliere il Governo. Dal canto loro, le forze dell’ordine hanno attuato una repressione decisamente violenta contro i civili, sebbene si ritenga cheai disordini possa celarsi qualcuno in particolare. A tal proposito, secondo quanto affermato dall’esperto cinese Yang Jin, l’ipotesi è che le proteste sarebbero state pianificate già da tempo. Proteste inprogrammate e studiate, parola di Yang Jin L’emergenza pandemica da Covid-19 ha avuto un impatto fortemente negativo sui settori dell’energia e della produzione. Lo ...

