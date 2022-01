Kawasaki celebra mezzo secolo della famiglia Z

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kawasaki celebra

I riflessi blu scuro e argento accentuano il rosso e, come per i modelli dell'epoca, l'emblema 'Z' ed il logosono rifiniti in oro, distinguendosi ulteriormente dalla sua controparte ...Le colorazioni associate ai modelli con cui sil'anniversario sono: Firecracker Red per Z650 e Z900 / Z900 da 70 kW ; Candy Diamond Brown per Z650RS e Z900RS . LaZ650 è ...Dall'anno del primo modello Z ne sono trascorsi 50 e il traguardo è sottolineato con quattro versioni celebrative di Kawasaki Z50th Anniversary. I modelli celebrativi La panoramica di esemplari Kawasa ...