Katia Ricciarelli “ignora” la diffida e offende ancora Miriana | “Gli uomini? Solo numeri per lei…” – VIDEO

(Di martedì 11 gennaio 2022) Nonostante ladi Pago,non ha imparato la lezione e continua a sparlare diTrevisan dentro la Casa del Grande Fratello Vip. E così, chiacchierando con Soleil ha “sfornato” il nuovo scivolone.” laSoleil ha affermato che, dopo Biagio, si sta avvicinando... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Molti sono rimasti stupiti da un discorso fatto al GF Vip da Miriana Trevisan. Nella notte, l'ex ragazza di Non è la Rai ha parlato con Jessica die Soleil, difendendo la prima e attaccando la seconda. Ecco che cosa le ha detto. Gli animi si sono accesi soprattutto trae Lulù, tanto da dover essere necessario l'intervento di Alfonso Signorini. 'Quello che tu hai detto da noi è stato apprezzato - dice...Non l'ha presa proprio benissimo la scelta del pubblico Soleil Sorge che, dopo 4 mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello VIp 6 su è vista togliere la corona di preferita dal pubblico.Gf Vip 6, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge fanno una nuova insinuazione su Miriana Trevisan (nonostante la diffida di Pago). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.