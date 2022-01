Katia parla di Manuel dopo la diretta del GF Vip: “E’ diventato quasi cattivo…”, Soleil la spalleggia – VIDEO (Di martedì 11 gennaio 2022) dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge hanno parlato dell’atteggiamento degli altri, concentrandosi soprattutto su Manuel Bortuzzo (che ha votato “contro” l’italo americana). “Manuel è diventato cattivo”, Katia delusa dopo la diretta del GF Vip “Giacomo, pur essendo con Valeria che è dalla nostra parte, uno di qua uno di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 11 gennaio 2022)ladel Grande Fratello Vip,Ricciarelli eSorge hannoto dell’atteggiamento degli altri, concentrandosi soprattutto suBortuzzo (che ha votato “contro” l’italo americana). “cattivo”,delusaladel GF Vip “Giacomo, pur essendo con Valeria che è dalla nostra parte, uno di qua uno di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

99_fairy_ : RT @_napoliterramia: Katia ancora con la mano sul microfono che parla male di Manuel dicendo alla fine '...lui è giovane e stanco, io sono… - FiorettiJenny : RT @SistersStars: Katia che copre il microfono quando parla male degli altri palesa inequivocabilmente la sua malafede. Lei non riesce a pa… - Anna_7_stellare : RT @_napoliterramia: Katia ancora con la mano sul microfono che parla male di Manuel dicendo alla fine '...lui è giovane e stanco, io sono… - VittorioMastro8 : RT @regno_disoleil: Comunque Nathaly e Soleil non sono mai state nemiche. Inutile che ora dite che Soleil parla con lei per strategia. Inf… - SilviaSiza56 : RT @SistersStars: Katia che copre il microfono quando parla male degli altri palesa inequivocabilmente la sua malafede. Lei non riesce a pa… -