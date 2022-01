Kalulu: «Quando sono arrivato non era più il grande Milan, ora c’è entusiasmo intorno al club» (Di martedì 11 gennaio 2022) I tanti infortuni, l’imprevedibilità della pandemia, la fiducia di Pioli. Tante le ragioni dell’esplosione del giovane Pierre Kalulu, ventunenne difensore scuola Lione, oramai una certezza per il Milan. Kalulu ha rilasciato un’intervista a beIN Sports e ha raccontato del suo approdo nel nostro Paese. Ho fatto un po’ fatica a realizzare il mio arrivo in rossonero. Quello in cui sono arrivato non era più il grande Milan. Però ho visto l’entusiasmo intorno al club e tutti sappiamo che ci vuole tempo per adattarsi a quello che ci viene chiesto, ma penso di essere sulla strada giusta. Ho rischiato venendo qui, ma anche all’OL avevo dei dubbi sullo spazio che avrei potuto avere. E venendo da un club come il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) I tanti infortuni, l’imprevedibilità della pandemia, la fiducia di Pioli. Tante le ragioni dell’esplosione del giovane Pierre, ventunenne difensore scuola Lione, oramai una certezza per ilha rilasciato un’intervista a beIN Sports e ha raccontato del suo approdo nel nostro Paese. Ho fatto un po’ fatica a realizzare il mio arrivo in rossonero. Quello in cuinon era più il. Però ho visto l’ale tutti sappiamo che ci vuole tempo per adattarsi a quello che ci viene chiesto, ma penso di essere sulla strada giusta. Ho rischiato venendo qui, ma anche all’OL avevo dei dubbi sullo spazio che avrei potuto avere. E venendo da uncome il ...

