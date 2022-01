Juventus, squadra verso Milano: Szczesny viaggia solo in macchina – VIDEO (Di martedì 11 gennaio 2022) Juventus, squadra verso Milano: Szczesny viaggia solo in macchina. Ecco i convocati di Allegri Massimiliano Allegri ritrova Leonardo Bonucci e Alex Sandro, al rientro dall’infortunio, così come Pinsoglio, guarito dal Covid. Presente l’Under 23 De Winter, mentre restano assenti Ramsey (positivo) e Danilo, oltre al lungodegente Chiesa. Wojciech Szczesny, regolarmente convocato, è partito poco prima della squadra in macchina. Il polacco non è ancora in possesso del Green Pass. #Szczesny al seguito della squadra. Il portiere in partenza per Milano con la propria auto pic.twitter.com/PTS8jLd71O— JuventusNews24.com (@junews24com) ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022)in. Ecco i convocati di Allegri Massimiliano Allegri ritrova Leonardo Bonucci e Alex Sandro, al rientro dall’infortunio, così come Pinsoglio, guarito dal Covid. Presente l’Under 23 De Winter, mentre restano assenti Ramsey (positivo) e Danilo, oltre al lungodegente Chiesa. Wojciech, regolarmente convocato, è partito poco prima dellain. Il polacco non è ancora in possesso del Green Pass. #al seguito della. Il portiere in partenza percon la propria auto pic.twitter.com/PTS8jLd71O—News24.com (@junews24com) ...

