Juventus, Scamacca già a gennaio: la strategia di Cherubini (Di martedì 11 gennaio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri vorrebbero subito Scamacca. La strategia di Cherubini La Juventus ha individuato in Gianluca Scamacca l’obiettivo principale per l’attacco del futuro e, nonostante il grave infortunio di Chiesa, i bianconeri sono intenzionati a portare avanti questa trattativa. Strappare il giocatore al Sassuolo già nel mercato di gennaio rimane tuttavia un’impresa complicatissima. Soltanto una cessione eccellente, magari quella di Kulusevski, potrebbe cambiare improvvisamente le carte in tavola. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Calciomercato: i bianconeri vorrebbero subito. LadiLaha individuato in Gianlucal’obiettivo principale per l’attacco del futuro e, nonostante il grave infortunio di Chiesa, i bianconeri sono intenzionati a portare avanti questa trattativa. Strappare il giocatore al Sassuolo già nel mercato dirimane tuttavia un’impresa complicatissima. Soltanto una cessione eccellente, magari quella di Kulusevski, potrebbe cambiare improvvisamente le carte in tavola. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc diverse richieste per Arthur: i bianconeri valutano. Presto incontro con il @SassuoloUS per #Scamacca - Guardalinee : RT @cultofcalcio: Juventus Eye Zenit Striker, Sassuolo Holding On To Scamacca - cultofcalcio : Juventus Eye Zenit Striker, Sassuolo Holding On To Scamacca - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Juve con Scamacca in pole, poi Azmoun o Martial. Nodo Dybala: meno soldi #calciomercato - J_network24 : ??La #Juventus ha bloccato la cessione di #Kulusevski. Torna calda la pista che porta a #Icardi, sempre più fuori da… -