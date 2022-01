Juventus | offerta al ribasso per Dybala | a febbraio l’appuntamento

Leggi su sportface

(Di martedì 11 gennaio 2022) E’ un cammino ricco di ostacoli quello che dovrebbe portare al rinnovo di Paulocon la. L’attaccante argentino, in gol contro la Roma, ha incassato le parole di Arrivabene nel pre partita (“Deve meritarselo“) e si è comportato di conseguenza sul campo. Ma come riporta la Gazzetta dello Sport, lasembra aver deciso di ritoccare all’da presentare all’argentino: non più 8 milioni più bonus per arrivare facilmente ai 10 milioni richiesti, ma un contratto che potrebbe essere addirittura inferiore rispetto ai 7.3 milioni che l’attaccante percepisce attualmente. Le parti si rivedranno a finee a questo punto non è da escludere nessun esito. SportFace.