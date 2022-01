Juventus, l’annuncio di Di Marzio: “Il giocatore saluta la Serie A” (Di martedì 11 gennaio 2022) Acquistato dalla Juventus la scorsa estate, Mohamed Ihattaren si prepara a salutare l’Italia. Girato subito in prestito alla Sampdoria, l’ex centrocampista del PSV Eindhoven non ha ancora avuto occasione, finora, di calcare i campi della Serie A. LE ULTIME Adesso, come riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il giocatore, tornato in Olanda dalla sua famiglia, sembra ormai prossimo a vestire la maglia dell’Utrecht. Ihattaren, PSV, Eredivisie “Acquistato la scorsa estate dalla Juventus, l’ex PSV Eindhoven era stato girato in prestito alla Sampdoria. A causa di alcuni problemi extracalcistici, il classe 2002 non ha mai visto il campo ed è tornato in Olanda per stare vicino alla famiglia” si legge sul sito. “Ora la Juventus e l’Utrecht hanno ... Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Acquistato dallala scorsa estate, Mohamed Ihattaren si prepara are l’Italia. Girato subito in prestito alla Sampdoria, l’ex centrocampista del PSV Eindhoven non ha ancora avuto occasione, finora, di calcare i campi dellaA. LE ULTIME Adesso, come riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di, il, tornato in Olanda dalla sua famiglia, sembra ormai prossimo a vestire la maglia dell’Utrecht. Ihattaren, PSV, Eredivisie “Acquistato la scorsa estate dalla, l’ex PSV Eindhoven era stato girato in prestito alla Sampdoria. A causa di alcuni problemi extracalcistici, il classe 2002 non ha mai visto il campo ed è tornato in Olanda per stare vicino alla famiglia” si legge sul sito. “Ora lae l’Utrecht hanno ...

