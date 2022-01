Juventus Inter | Allegri lo lascia in panchina | “Non ha il green pass”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Nella serata di domani ci sarà la finale di Supercoppa traednon potrà contare su Szczesny. Scopriamo perché. Getty ImagesLa, nella serata di domani, si giocherà la finale della Supercoppa italiana a San Siro, contro l’. Una partita fondamentale per entrambe ma soprattutto per i bianconeri che hanno bisogno di alzare il trofeo se vogliono dare una spinta importante per la seconda parte di stagione dove i bianconeri hanno bisogno di raggiungere gli obiettivi prefissati. Non sarà un match semplice conche dovrà fare a meno di numerose assenze; Bonucci ha recuperato ma partirà dalla, Cuadrado e de Ligt sono squalificati mentre Danilo ancora non ha buone sensazione dopo l’infortunio subito contro la Lazio lo scorso ...

Advertising

GiovaAlbanese : I messaggi social di sostegno a Federico #Chiesa da parte di #Inter, #Napoli e #Milan sono tanto belli. Diciamolo. #Juventus - CB_Ignoranza : Arrivare pronti alla Supercoppa: lo stai facendo malissimo #Juventus #Inter #Supercoppa - forumJuventus : #InterJuve, domani ore 21. Formazioni GdS: 'Probabile 4-3-3 con il tridente Bernardeschi, Morata e Dybala. Allarme… - Yuro_23 : RT @tutticonvocati: ???@guido_vaciago: 'Si divertono molto a giocare questa partita da sfavoriti, #Chiellini e #Allegri non lo hanno neanche… - InterClubIndia : RT @DiMarzio: .@juventusfc, Andrea #Agnelli positivo al #Covid19: non assisterà alla gara di #SupercoppaItaliana contro l'@Inter https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Inter

Lo dice l'allenatore dellaMassimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l'. "Domani è una partita a sé, in uno stadio meraviglioso ...Giorgio Chiellini non ci sta. E spiega anche il motivo alla vigilia della sfida di Supercoppa contro l': 'Faccio un appello per cambiare il regolamento: non ha senso che chi è ammonito in campionato debba saltare la finale di Supercoppa. È una cosa che non ha logica, mi auguro chi di dovere faccia ...Inter-Juventus -1. In vista della Supercoppa Italiana, Inzaghi ritrova due giocatori dal primo minuto mentre a destra è vivo il ballottaggio tra Dumfries e Darmian. ULTIME - È vigilia di ...Si gioca a San Siro, è il primo trofeo stagionale: per Inter e Juventus il “Derby d’Italia” questa volta vuol dire anche Supercoppa Italiana. Alla vigilia della finale, Simone Inzaghi, allenatore dei ...