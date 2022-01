Juve, scatta il voto multiplo: Exor può cedere quote senza perdere il controllo (Di martedì 11 gennaio 2022) scatta il voto multiplo per gli azionisti della Juventus. Dallo scorso 3 gennaio, infatti, è entrato ufficialmente in vigore il voto maggiorato per i soci del club bianconero, dopo l’introduzione nello statuto della società delle cosiddette loyalty shares (le azioni a voto plurimo per gli azionisti di vecchia data). Di che cosa stiamo parlando? Nei fatti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 gennaio 2022)ilper gli azionisti dellantus. Dallo scorso 3 gennaio, infatti, è entrato ufficialmente in vigore ilmaggiorato per i soci del club bianconero, dopo l’introduzione nello statuto della società delle cosiddette loyalty shares (le azioni aplurimo per gli azionisti di vecchia data). Di che cosa stiamo parlando? Nei fatti L'articolo

