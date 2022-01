Justice League | Ben Affleck | La mia esperienza lavorativa peggiore | orribile

(Di martedì 11 gennaio 2022) Benricorda con tristezza l'sul set di, che definisce il punto più basso. L'di Bensul set diè stata. Il divo non ha problemi a confessare che quello è stato il momentodella sua carriera per una concomitanza di fattori che hanno contribuito a spingerlo al voler dimenticare al più presto. Dopo il successo di Batman v Superman: Dawn of, Benè tornato a indossare i panni dell'Uomo Pipistrello nel film del 2017, che ha visto il regista Joss Whedon subentrare nel progetto dopo il grave lutto familiare subito da Zack Snyder. Diverse co-star di ...

L'esperienza di Ben Affleck sul set diè stata orribile . Il divo non ha problemi a confessare che quello è stato il momento peggiore della sua carriera per una concomitanza di fattori che hanno contribuito a spingerlo al ...THE FLASH Primo film solista per il supereroe velocissimo di casa DC, interpretato da Ezra Miller e già visto in azione in 'Batman v Superman: Dawn of' e ''. Secondo ...Ben Affleck ricorda con tristezza l'esperienza orribile sul set di Justice League, che definisce il punto più basso. L'esperienza di Ben Affleck sul set di Justice League è stata orribile. Il divo non ...Nel corso di un’intervista con il Los Angeles Times Ben Affleck ha raccontato del suo rapporto conflittuale con il personaggio di Batman e del perché abbia deciso di abbandonare il franchise lasciando ...