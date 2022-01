Jonathan Kashanian chi è: noto stilista e personaggio televisivo israeliano. Carriera e vita privata (Di martedì 11 gennaio 2022) Jonathan Kashanian è noto al mondo della televisione italiana per le sue partecipazioni in tv. È uno stilista apprezzato oltre appunto ad essere un personaggio televisivo, di origine israeliana ma naturalizzato italiano. Tra i vari programmi che vedono protagonista Jonathan Kashanian c’è anche Back to School, scopriamo di più su di lui. Jonathan Kashanian, chi è: da calligrafo a stilista Jonathan Kashanian, il cui vero nome è Yehonatan, nasce a Ramat Gan, Israele, il 15 gennaio 1981. È figlio di genitori ebrei iraniani e nel 1984 si trasferisce a Milano con la sua famiglia. Fin da piccolo ha sempre amato il campo della moda e il suo sogno è sempre stato quello ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022)al mondo della televisione italiana per le sue partecipazioni in tv. È unoapprezzato oltre appunto ad essere un, di origine israeliana ma naturalizzato italiano. Tra i vari programmi che vedono protagonistac’è anche Back to School, scopriamo di più su di lui., chi è: da calligrafo a, il cui vero nome è Yehonatan, nasce a Ramat Gan, Israele, il 15 gennaio 1981. È figlio di genitori ebrei iraniani e nel 1984 si trasferisce a Milano con la sua famiglia. Fin da piccolo ha sempre amato il campo della moda e il suo sogno è sempre stato quello ...

