(Di martedì 11 gennaio 2022)ha lasciato NXT e la WWE lo scorso dicembre, quando, dopo WarGames, ha tenuto un promo nel quale ringraziava tutti i suoi fan per averlo sempre sostenuto nel corso degli anni. Al momentoè un free agent, avendo preso del tempo per riflettere sul suo futuro e per aspettare la nascita del suo primo figlio. Su Twitter però, Mr.ha lasciato intendere che il suosul ring non sarebbe poi così lontano. Un belha dunque scritto:“Sapete, quando inizio ad allenarmi con le theme song delin sottofondo…ilsta lentamente” Durante una delle sue live su Twitch, l’ex campione di NXT aveva strizzato l’occhio a un possibile incontro ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Johnny Gargano pronto al ritorno al wrestling? :' Il prurito sta tornando...' - - SpazioWrestling : Johnny Gargano è vicino al ritorno sul ring #JohnnyGargano - TSOWrestling : Due icone di #WWENXT #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Gargano

SpazioWrestling.it

Decisione che senza dubbio ha portato Kyle O'Reilly ad approdare in AEW e che, secondo alcuni, potrebbe portare anchea seguire le sue orme. Entrambi hanno giocato un ruolo ...Un percorso che, secondo molti, potrebbe essere seguito a breve anche da. Vi ricordiamo che potete seguire la programmazione settimanale della WWE su Discovery+ . Per abbonarvi alla ...Johnny Gargano era considerato il volto di NXT. Ha da poco lasciato la WWE e sembra che non vede l’ora di tornare sul ring ora che è ufficialmente un free agent. Gargano ha recentemente rivelato su Tw ...Nell’ultima puntata di WWE The Bump, che va in onda ogni mercoledì pomeriggio in modo gratuito sul canale YouTube della WWE, la nuova stella di NXT 2.0 Grayson Waller, ha parlato ancora una volta di G ...