Jennifer Lopez torna al cinema con “Marry Me – Sposami”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Dal 17 febbraio alArriva nelle sale una commedia d’amore moderna impreziosita dalla presenza di. Il film “Me –” sarà distribuito nelle sale il 17 febbraio. Colonna sonore i brani inediti dieseguiti in coppia con Maluma. La star è anche nel cast, nei panni della superstar Kat Valdez. Nel cast anche Owen Wilson nel ruolo di Charlie Gilbert, un insegnante di matematica. I due estranei decideranno di sposarsi prima e di conoscersi meglio poi. Una commedia d’amore ironica, moderna e incentrata su soicial e celebrities, Nell’improbabile love story i due vanno alla ricerca di qualcosa di vero in un mondo dove il valore di ciascuno è dettato dalla quantità di “mi piace” e numero di follower. Leggi anche: ...

A favore di un passaggio festivaliero digioca l'uscita pochi giorni dopo Sanremo 2022 di 'Marry Me - Sposami', la nuova commedia in cui JLo sposa Owen Wilson. Il film avrà un'....push({});super ospite a Sanremo 2022? Spunta l'ipotesi clamorosa, ma c'è un ostacolo che frena Amadeus. I sogni son desideri. A volte è possibile realizzarli, altre volte non basta il massimo ...Arriva nelle sale una commedia d'amore moderna impreziosita dalla presenza di Jennifer Lopez. Il film "Marry Me - Sposami" ...Jennifer Lopez e Maluma (al suo debutto cinematografico) raccontano il film 'Marry Me - Sposami' in 60 secondi.