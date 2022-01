Jenna Jameson, la malattia rara della pornostar: "Non è legata al vaccino" (VIDEO) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La pornostar Jenna Jameson ha parlato della sua malattia rara, rassicurando i fan su Instagram che non è legata al vaccino contro il Covid-19: ecco il VIDEO. Dopo diverse settimane di debolezza e malessere, a Jenna Jameson è stata diagnosticata una malattia rara, la sindrome di Guillain-Barré. L'ex attrice pornografica è intervenuta con un VIDEO sul suo profilo Instagram per rassicurare i fan sul fatto che tale diagnosi non è legata alla sua vaccinazione. La sindrome di Guillain-Barré consiste in debolezza muscolare e progressiva perdita della sensibilità, e può portare persino alla paralisi. Dopo la diagnosi e il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Laha parlatosua, rassicurando i fan su Instagram che non èalcontro il Covid-19: ecco il. Dopo diverse settimane di debolezza e malessere, aè stata diagnosticata una, la sindrome di Guillain-Barré. L'ex attrice pornografica è intervenuta con unsul suo profilo Instagram per rassicurare i fan sul fatto che tale diagnosi non èalla sua vaccinazione. La sindrome di Guillain-Barré consiste in debolezza muscolare e progressiva perditasensibilità, e può portare persino alla paralisi. Dopo la diagnosi e il ...

fessivivono : Jenna Jameson ha la sindrome di Guillain-Barré e si specifica che non è causata dal vaccino perché non si è vaccina… - BaruzzoMarco : @LucaBizzarri So chi e' Jenna Jameson, e cosa e' stato Breaking Bad e anche chi era Bernabei. Ma auguro ai dirigen… - nosensezine : “Il mio primo amore è il sesso, non la recitazione. Non sono Meryl Streep.” JENNA JAMESON -

