Jada Pinkett Smith star del film Redd Zone | prodotto per Netflix

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'attricesarà la protagonista di, yntratto da una storia vera che verràpersarà la protagonista di, un nuovoperideato dalla sceneggiatrice Kristin Layne Tucker. Il progetto sarà diretto da Matthew A. Cherry (Hair Love) eda Westbrook Studios., ispirato a una storia vera, racconta la storia di Tia Magee, una madre single che si fa avanti per aiutare i figli e i loro compagni della squadra di football, "The Bros", dopo l'omicidio di uno dei loro ...

gual89 : Jada Pinkett scazzata da sempre. -

Smith sarà la protagonista di Redd Zone , un nuovo film prodotto per Netflix ideato dalla sceneggiatrice Kristin Layne Tucker. Il progetto sarà diretto da Matthew A. Cherry (Hair Love) e ...La sua seconda moglie (la prima è stata Sheree Zampino, da cui avuto il figlio Trey, anche lui attore),- Smith, è attrice, sceneggiatrice, produttrice, cantante e conduttrice del ...