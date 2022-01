Ivana Icardi come Belen | addio al fidanzato dopo la nascita della figlia

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 gennaio 2022)lapiccolaladi suaGiorgiaavrebbe messo fine alla sua storia d’amore con Hugo Sierra, padrebambina.e Hugo Sierra: storia al capolinea La liaison tra(sorella minore di Mauro) e Hugo Sierra è giunta al termine. I due sono diventati da pochi mesi genitoripiccola Giorgia, ma il nuovo equilibrio familiare creatosilapiccola non sarebbe riuscito a far sì che tra i due le cose durassero. Al momento l’unica ad aver rotto il silenzio in merito alla rottura è stata proprio ...