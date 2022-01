Italia, per gli spareggi di qualificazione ai Mondiali la Figc pronta a vaccinare tutti gli azzurri (Di martedì 11 gennaio 2022) Per non rischiare di perdere altri azzurri oltre a Chiesa e Spinazzola – protagonisti agli Europei ma infortunati e non recuperabili per marzo – la Figc sta pensando di predisporre delle vaccinazioni di massa per gli azzurri nel mirino della Nazionale in vista degli spareggi per la qualificazione ai Mondiali. Sarebbe un’inoculazione mirata degli azzurri proprio come era avvenuta a maggio scorso: del resto, sono in pochi ad aver effettuato già la terza dose o ad avere due dosi somministrate da poco. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Per non rischiare di perdere altrioltre a Chiesa e Spinazzola – protagonisti agli Europei ma infortunati e non recuperabili per marzo – lasta pensando di predisporre delle vaccinazioni di massa per glinel mirino della Nazionale in vista degliper laai. Sarebbe un’inoculazione mirata degliproprio come era avvenuta a maggio scorso: del resto, sono in pochi ad aver effettuato già la terza dose o ad avere due dosi somministrate da poco. SportFace.

Advertising

GuidoDeMartini : ??UNICA DOMANDA SCOMODA PER DRAGHI DA UN GIORNALISTA ????INGLESE????: Boris Johnson aveva RAGIONE a NON INTRODURRE NUOVE… - NetflixIT : 22 anni dall’arrivo del primo episodio di Pokémon in Italia e Bulbasaur, Squirtle o Charmander è ancora la decision… - Agenzia_Ansa : Ogni attività del presidente dell'Europarlamento David Sassoli è cancellata. Dal 26 dicembre è ricoverato 'per il s… - susy19711 : RT @Agenzia_Ansa: Alberghi e ristoranti vuoti nel primo giorno di super green pass. Lo denuncia in una nota Tni Italia che stima per il set… - Mgthre1 : RT @FmMosca: Ovunque, in qualsiasi ospedale, scuola, fabbrica, migliaia di persone possono testimoniare che i malati di COVID sono vaccinat… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia per √ Rockol Awards 2021: serata finale il 13 gennaio alla Santeria di Milano Da ultimo vogliamo ricordare che per costituire il panel dei candidati votabili abbiamo preso in considerazione nuovi album e concerti/tour, usciti o avvenuti in Italia nel periodo intercorso dal ...

√ Sick Luke ha aperto la sua playlist e ce l'ha raccontata Dopo aver contribuito a sdoganare la trap in Italia, il produttore ha mischiato ItPop, elettronica, ... Radiohead, Pixies, Sonic Youth, Aphex Twin, che ultimamente sta diventando un punto fermo per me, ...

Covid Italia, 34% positivi ricoverato per altre malattie: l'indagine Adnkronos Covid Italia, epidemia peggiora: in vigore obbligo vaccinale over 50 Intanto è entrato in vigore già il decreto legge con l'obbligo vaccinale per gli over 50 e il super green pass per i luoghi di lavoro in questa fascia d'età. In questi… Leggi ...

Butigan da Conegliano a Bergamo Volley Bergamo 1991 torna in palestra e cresce. Non solo per la ripresa degli allenamenti dopo lo stop causato dalla positivtà al covid-19 di alcuni componenti del gruppo squadra, ma anche perché, dop ...

Da ultimo vogliamo ricordare checostituire il panel dei candidati votabili abbiamo preso in considerazione nuovi album e concerti/tour, usciti o avvenuti innel periodo intercorso dal ...Dopo aver contribuito a sdoganare la trap in, il produttore ha mischiato ItPop, elettronica, ... Radiohead, Pixies, Sonic Youth, Aphex Twin, che ultimamente sta diventando un punto fermome, ...Intanto è entrato in vigore già il decreto legge con l'obbligo vaccinale per gli over 50 e il super green pass per i luoghi di lavoro in questa fascia d'età. In questi… Leggi ...Volley Bergamo 1991 torna in palestra e cresce. Non solo per la ripresa degli allenamenti dopo lo stop causato dalla positivtà al covid-19 di alcuni componenti del gruppo squadra, ma anche perché, dop ...