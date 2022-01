Italia e green pass rafforzato: nodo per le coppe europee (Di martedì 11 gennaio 2022) nodo green pass rafforzato per i club stranieri in viste delle coppe europee L’entrata in vigore del green pass rafforzato anche per gli atleti (non possono entrare né negli alberghi né tanto meno negli spogliatoi) rischia di stravolgere il mondo dello sport. In particolare il problema si porrà nel momento in cui una squadra Italiana dovrà incontrare un club straniero, visto che al di là dei confini nazionali le vaccinazioni per gli atleti non è “obbligatoria”. Sull’argomento fa un approfondimento in merito alle coppe europee la Gazzetta dello Sport di oggi. “Come possono le squadre Italiane (nel calcio e non solo) ospitare club e atleti stranieri? In molti Paesi ... Leggi su intermagazine (Di martedì 11 gennaio 2022)per i club stranieri in viste delleL’entrata in vigore delanche per gli atleti (non possono entrare né negli alberghi né tanto meno negli spogliatoi) rischia di stravolgere il mondo dello sport. In particolare il problema si porrà nel momento in cui una squadrana dovrà incontrare un club straniero, visto che al di là dei confini nazionali le vaccinazioni per gli atleti non è “obbligatoria”. Sull’argomento fa un approfondimento in merito allela Gazzetta dello Sport di oggi. “Come possono le squadrene (nel calcio e non solo) ospitare club e atleti stranieri? In molti Paesi ...

