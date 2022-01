Isola dei Famosi | cast quasi completo | chi vedremo nella nuova edizione

Leggi su vesuvius

(Di martedì 11 gennaio 2022)dei, ilal: sono in corso le trattative con 13 vip che potrebbero partecipare. Scopriamo di chi si tratta. Tutte le novità per ladel reality (via Screenshot)Fervono i preparativi per la 16esimade L’dei. Il popolare programma di Canale 5 verrà condotto da Ilary Blasi e già sono molti i nomi che circolano dei possibili concorrenti che parteciperanno alla trasmissione come naufraghi. Per la precisione sono tredici i nomi dei vari vip che potrebbero partecipare all’adventure game di Canale 5. Sappiamo già che sono stati respinti ben 2 personaggi: Lucas Peracchi, ex tronista, e AntoFiordelisi. Scopriamo insieme tutti i nomi dei ...