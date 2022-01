Iscrizioni 2022/23, come cercare la scuola. L’app Scuola in chiaro (Di martedì 11 gennaio 2022) Fino alle ore 20 del prossimo 28 gennaio è possibile presentare domanda di iscrizione per l'anno scolastico 2022/23. Diversi gli strumenti messi a disposizione di famiglie, studentesse e studenti dal ministero dell'Istruzione: tra questi Scuola in chiaro, utile per cercare la Scuola di proprio interesse e il relativo codice identificativo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) Fino alle ore 20 del prossimo 28 gennaio è possibile presentare domanda di iscrizione per l'anno scolastico/23. Diversi gli strumenti messi a disposizione di famiglie, studentesse e studenti dal ministero dell'Istruzione: tra questiin, utile perladi proprio interesse e il relativo codice identificativo. L'articolo .

