“Io me ne vado”. GF Vip, proprio Soleil Sorge vuole lasciare la casa. Tutto dopo lo ‘smacco’ in diretta (Di martedì 11 gennaio 2022) Si torna a focalizzare l’attenzione del GF Vip su Soleil Sorge. Doveva essere una delle protagoniste di questa edizione e in effetti, tra alti e bassi, tra baci proibiti e non, ci sta riuscendo. Tuttavia, anche se ogni volta che è finita in televoto ha sempre vinto, stavolta è successo qualcosa di curioso per l’influencer. Per la prima volta, l’ex corteggiatrice non ha stravinto chiamando a raccolta i voti dei fan da casa. Infatti, contro Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo, i telespettatori hanno preferito quest’ultima con il 63% delle preferenze, Soleil con il 23% e Carmen soltanto il 14%. Dobbiamo dirlo, si tratta di un vero e proprio crollo per la giovane. Tra l’altro, quando Alfonso Signorini ha fatto il nome della Caldonazzo i vipponi sono rimasti senza parole, sopratTutto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Si torna a focalizzare l’attenzione del GF Vip su. Doveva essere una delle protagoniste di questa edizione e in effetti, tra alti e bassi, tra baci proibiti e non, ci sta riuscendo. Tuttavia, anche se ogni volta che è finita in televoto ha sempre vinto, stavolta è successo qualcosa di curioso per l’influencer. Per la prima volta, l’ex corteggiatrice non ha stravinto chiamando a raccolta i voti dei fan da. Infatti, contro Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo, i telespettatori hanno preferito quest’ultima con il 63% delle preferenze,con il 23% e Carmen soltanto il 14%. Dobbiamo dirlo, si tratta di un vero ecrollo per la giovane. Tra l’altro, quando Alfonso Signorini ha fatto il nome della Caldonazzo i vipponi sono rimasti senza parole, soprat...

