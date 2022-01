Inzaghi: «È una finale, non ci sono favoriti. Conteranno gli episodi e le motivazioni» (Di martedì 11 gennaio 2022) Alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Juventus, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Zhang? Adesso è qui, ma in realtà presente lo è sempre perché ci sentiamo prima e dopo ogni partita. sono contento che sia qui con noi, speriamo domani di fare una grande gara per lui e per i nostri tifosi. Ci prepareremo al meglio perché sarà sicuramente una grande partita” C’è una favorita? “E’ una finale e perciò non ci sono favoriti, loro vengono da otto risultati utili di fila e hanno ribaltato la Roma in una partita complicatissima, un qualcosa di straordinario. sono abituati a giocare le finali con giocatori di esperienza, noi ce la giocheremo sperando di regalare una gioia ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) Alla vigilia delladi Supercoppa contro la Juventus, il tecnico dell’Inter, Simone, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Zhang? Adesso è qui, ma in realtà presente lo è sempre perché ci sentiamo prima e dopo ogni partita.contento che sia qui con noi, speriamo domani di fare una grande gara per lui e per i nostri tifosi. Ci prepareremo al meglio perché sarà sicuramente una grande partita” C’è una favorita? “E’ unae perciò non ci, loro vengono da otto risultati utili di fila e hanno ribaltato la Roma in una partita complicatissima, un qualcosa di straordinario.abituati a giocare le finali con giocatori di esperienza, noi ce la giocheremo sperando di regalare una gioia ...

