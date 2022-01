Inter, Suning condannata a pagare alla Premier League 188 milioni di euro (Di martedì 11 gennaio 2022) La PPTV di Suning dovrà pagare 188 milioni di euro alla Premier League, è quanto deciso da una sentenza dell’Alta Corte di Londra. Secondo quanto comunicato i proprietari dell’Inter non avrebbero rispettato gli accordi sui diritti tv senza pagare due rate dei diritti dovuti, chiedendo lo sconto per la pausa dei campionati a causa del Covid-19. Il giudice ha respinto la richiesta della società cinese che, già in un periodo di difficoltà, dovrà sborsare quasi 200 milioni di euro. Anche i tifosi dell’Inter sono preoccupati, considerando le ultime cessioni pesanti in fase di mercato dovute ad una situazione economica non proprio rosea. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 gennaio 2022) La PPTV didovrà188di, è quanto deciso da una sentenza dell’Alta Corte di Londra. Secondo quanto comunicato i proprietari dell’non avrebbero rispettato gli accordi sui diritti tv senzadue rate dei diritti dovuti, chiedendo lo sconto per la pausa dei campionati a causa del Covid-19. Il giudice ha respinto la richiesta della società cinese che, già in un periodo di difficoltà, dovrà sborsare quasi 200di. Anche i tifosi dell’sono preoccupati, considerando le ultime cessioni pesanti in fase di mercato dovute ad una situazione economica non proprio rosea. L'articolo CalcioWeb.

