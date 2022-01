Inter-Juventus | rivedi la conferenza stampa di Allegri VIDEO

(Di martedì 11 gennaio 2022) Massimilianopresenta il derby d’Italia che vale un trofeo. Si giocaper la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione. “Gioca Perin in porta. Szczesny arriverà all’ultimo momento, dobbiamo seguire il protocollo, è l’ultimo ad essersi vaccinato. Fino a domani non ha green pass, il protocollo prevede che lui arrivi allo stadio all’ultimo momento. Bonucci è recuperato e domani sarà a disposizione. Danilo, forse, lo avremo a disposizione la prossima settimana. Dybala? Devo valutare le sue condizioni”, ha detto.LASportFace.

Appurato che l'è superiore a voi, secondo lei di quanto? Possono aprire un ciclo? 'Dobbiamo essere bravi noi a mettergli i bastoni tra le ruote. Domani è una partita secca e può succedere di ...Allegri: "Ciclo? Non lo so?" La chiusura è dedicata ai rivali dell': " Non so se apriranno un ciclo, dovremo essere bravi noi a mettere il bastone fra le ruote. Noi dobbiamo cercare di ..."L'Inter ha grandi qualità e lo ha sempre dimostrato, ma una finale è totalmente diversa dal campionato e può succedere di tutto". Così il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, alla vigilia ...Torino, 11 gen. - "Bonucci ha recuperato, Danilo ancora non si sente sicuro. Forse lo avremo la prossima settimana a completa disposizione o dopo la sosta. Ieri ...